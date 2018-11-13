أنباء عن اتفاق على وقف إطلاق النار بين اسرائيل والفصائل في غزة

قالت مصادر أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة بوساطة مصرية، على ان يبدأ تنفيذه فورا، وفق ما ذكرته قناة "الجزيرة".

واكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة ان جهود مصرية أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به الاحتلال.

وأعطت الفصائل موافقتها للجانب المصري بوقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة، في حين تحدثت مصادر إسرائيلية عن وصول وفد أمني مصري غدا للقاء الإسرائيليين.

وقال بيان إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر أمر الجيش بمواصلة الهجمات على قطاع غزة ”وفق ما تقتضيه الضرورة“، في إشارة إلى أن رده سيكون محسوبا على هجمات المسلحين الفلسطينيين.

وأصدر مجلس الوزراء المصغر القرار بعد اجتماع استمر ست ساعات ناقش خلاله تصاعد القتال عبر الحدود.

وفي وقت سابق لوح إسماعيل هنية زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الثلاثاء لكنه قال إن على إسرائيل أن توقف الهجمات أولا.

وقال هنية في بيان ”في حال توقف الاحتلال عن عدوانه فيمكن العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار“.

وساد هدوء نسبي في قطاع غزة وإسرائيل بعدما تجاوزت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ مساء أمس الاثنين سبعة شهداء و25 شهيدا مقابل سقوط قتيل وعشرات الجرحى الإسرائيليين جراء إطلاق المقاومة أكثر من أربعمئة صاروخ.

وعلى الرغم من الهدوء النسبي شن الجيش الإسرائيلي غارة مساء اليوم استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة وتسببت بوقوع جرحى، كما استهدف فندقا حكوميا غربي مدينة غزة.

وأضاف أن الغارات لم تستهدف مباني سكنية اليوم، في حين علقت جميع المؤسسات الحكومية والبنوك والمدارس والجامعات عملها بالقطاع.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد فلسطيني مساء اليوم شمال قطاع غزة بعد سقوط شهيدين في غزة صباح اليوم ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء التصعيد أمس الاثنين إلى سبعة فلسطينيين، فضلا عن 25 جريحا، وذلك بعد استشهاد سبعة آخرين في عملية أمنية إسرائيلية شرق خان يونس أول أمس الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف جوا اليوم فرقة لإطلاق صواريخ في غزة، وأطلق النار على عدد من المتسللين الفلسطينيين عبر السياج الحدودي.

ومنذ أمس أطلقت فصائل المقاومة أكثر من أربعمئة صاروخ وقذيفة على المناطق الإسرائيلية تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض نحو مئة منها، كما استهدفت رشقات صاروخية صباح اليوم مدينة عسقلان وأسقطت قتيلا وعدة جرحى، في حين أغلقت المدارس أبوابها بمناطق إسرائيلية عدة.

وتسبب صاروخ موجه أمس بإصابة جندي في استهداف حافلة، في حين ذكرت مصادر إسرائيلية أن بعض الصواريخ حققت إصابات في المباني وأوقعت قتيلا وأكثر من خمسين مصابا.