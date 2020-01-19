أنباء عن اتفاق وشيك حول الازمة الليبية في قمة برلين

تنعقد القمة برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي بينها روسيا وتركيا، ويتوقع أن يصدر عنها إعلان مشترك يطلب وقفا للتدخلات الخارجية واحتراما لحظر تسليم الأسلحة إلى هذا البلد.

قال أحد المشاركين في القمة المنعقدة في مدينة برلين الألمانية بشأن ليبيا الأحد إن الحضور على وشك التوصل لاتفاق بشأن مسودة بيان حول الأزمة.

وتجري القمة برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي بينها روسيا وتركيا إضافة إلى منظمات دولية عدة.

ويتوقع أن يصدر عن القمة إعلان مشترك يطلب وقفا للتدخلات الخارجية واحتراما لحظر تسليم الأسلحة إلى ليبيا، وتعهد باحترام الحظر على شحن الأسلحة فرض في 2011 لكنه بقي إلى حد كبير حبرا على ورق، كما ورد في مسودة الاتفاق النهائي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويفترض أن يتم إطلاق دعوة إلى وقف "كامل" ودائم للأعمال العدائية على الأرض، بينما يتسع النقاش حول إمكانية إرسال قوة دولية للتحقق من الوقائع.

وطالب الرئيس الفرنسي في كلمة امام القمة بإنهاء وجود المقاتلين السوريين والأجانب في العاصمة الليبية طرابلس على الفور.

وأضاف أن على الأمم المتحدة التفاوض حول شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة من أي من الطرفين المتحاربين.

ولا تشير الكلمة إلى تقدم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر صوب طرابلس أو إلى تقليص إنتاج النفط.

وتواجه ألمانيا والأمم المتحدة اللتان تستضيفان القمة صعوبة في إقناع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بالانضمام من جديد للمساعي الدبلوماسية بعد انسحابه من محادثات عقدت الأسبوع الماضي في موسكو ووقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط في المناطق التي يسيطر عليها.

وقال هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا التي تستضيف المؤتمر، لصحيفة بيلد الأحد إن "المؤتمر يمكن أن يكون خطوة أولى من أجل السلام في ليبيا".

من جهته، صرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت في برلين أن أحد أبرز أهداف المؤتمر الدولي حول ليبيا هو وقف كل التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، داعيا أيضا الى عدم استخدام النفط "كأداة حرب".

وبين وصول عسكريين أتراك مؤخرا والاشتباه بوجود مرتزقة روس وتدفق الأسلحة التي تسلمها دول عديدة، تخشى الأسرة الدولية تفاقم النزاع.

"نزاع يتسع"

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى الحلول السلمية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية مساء السبت طالبا عدم الكشف عن هويته إن "الأمر يتعلق بنزاع إقليمي يتسع ويصبح أكثر شبها بسوريا". وأضاف "هذا هو سبب تعبئة الأسرة الدولية".

وتخشى أوروبا تدفق موجات جديدة من المهاجرين على سواحلها، وهي مخاوف تلعب عليها تركيا لتبرير تدخلها. وقالت الرئاسة التركية مساء السبت إن "العنف في طرابلس يمكن أن يؤدي إلى تدفق موجات جديدة من اللاجئين".

وسيحضر طرفا النزاع الرئيسيان في ليبيا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والمشير خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي، إلى برلين لكنهما لن يجلسا على طاولة واحدة.

