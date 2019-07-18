أنباء عن "اختطاف" برلمانية ليبية من منزلها في بنغازي

قال موقع "العربية نت" الخميس، أن نائبة في البرلمان الليبي اختفت في ظروف غامضة من منزلها في بنغازي شرق البلاد، بعد ساعات من عودتها من اجتماعات النواب في القاهرة، وسط أنباء عن اختطافها.

ونقل الموقع عن النائب جبريل اوحيدة قوله إن المعلومات التي توفرت حتى الآن، تفيد أن النائب سهام سرقيوه "اختطفت من بيتها يوم الأربعاء، من قبل مجموعة مسلحة وملثمة مجهولة الهوية، هاجمت المنزل وأطلقت النار، مما أدى إلى إصابة زوجها برصاصتين".

وكتبت ابنة النائبة على صفحتها بموقع فيسبوك قائلة أن مكان والدتها "لا يزال مجهولا"، ونشرت صورا قالت إنها لمنزل العائلة بعد تعرضه لإطلاق النار، بينما لم تكشف السلطات إلى حد الآن عن الجهة التي اختطفت النائبة أو السبب وراء ذلك.

في ظل هذا الغموض الذي يحيط بمكان ومصير النائبة سرقيوه، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان، الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، بسرعة التحرك وكشف مصير النائبة وضمان إطلاق سراحها.

يذكر أن سرقيوه، كانت من بين نواب البرلمان الليبي المشاركين في اجتماعات القاهرة، للتباحث حول توحيد الرؤى والجهود، من أجل حلّ سياسي للأزمة الليبية، والتي اختتمت الاثنين الماضي.