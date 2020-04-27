أنباء عن اختفاء جنديين أميركيين شرقي سوريا بعد تعرض عربتهما لهجوم

لم يصدر بعد تعليق من الجانب الأمريكي على نبأ اختفاء الجنديين، والذي اوردته وكالة الانباء السورية الرسمية.

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الإثنين، عن مصادر محلية في دير الزور شرقي البلاد، أن جنديين أمريكيين اختفيا بريف المحافظة الشرقي بعد تعرض عربتهما لهجوم.

ونقلت الوكالة عن المصادر أن مجهولين هاجموا العربة أثناء توجهها من حقل العمر إلى حقل التنك، وأنه تم العثور على العربة مدمرة ومحروقة بشكل كامل، دون وجود أثر للجنديين الأمريكيين داخلها.

ولم يصدر بعد تعليق من الجانب الأمريكي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تنشر قوات حول حقول النفط شمال سوريا لمنع تنظيم “الدولة” من الاستيلاء عليها على حد قولها.

