أنباء عن انقلاب عسكري غينيا بيساو

قالت تقارير ان إطلاق نار كثيف سمع قرب القصر الرئاسي في غينيا بيساو حيث كان ينعقد اجتماع للحكومة، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة بيساو وأنباء عن وقوع انقلاب عسكري في هذا البلد الواقع في غرب افريقيا.

وقال شهود ان رجالا مدججين بالسلاح أحاطوا بقصر الحكومة، حيث يُعتقد أن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو ذهب لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال مصدر امني على اتصال بالمتواجدين داخل المبنى ان اشخاصا اصيبوا خلال اطلاق النار. فيما قال مصدر اخر ان شخصين قتلا، ودون ان يوضح فيما اذا كانا من عناصر الامن ام من المهاجمين.

وعانت المستعمرة البرتغالية السابقة من أربعة انقلابات عسكرية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1974، كان آخرها في عام 2012.