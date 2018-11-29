الزعل تدهورت حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا على تعرضه للإذلال والإهانة

راجت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور صحة أحد شيوخ قبيلة "شمّر" في سجنه بالسعودية.

وذكر حساب "معتقلي الرأي"، أن "الشيخ علي بن عبار الزعل تدهورت حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا على تعرضه للإذلال والإهانة".

وعلي بن عبار الزعل هو شاعر ويعد من شيوخ شمّر، اعتقل منذ منتصف أيار/ مايو الماضي على خلفية تغريدة طالب فيها بمحاسبة الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، متهما اياه بالاحتيال عليه.

وحينها، نشر الزعل فيديو مدعما بالوثائق، ذكر فيه أن الأمير عبد العزيز احتال عليه، مطالبا السلطات بأخذ حقه منه.

وقال الزعل إن الأمير عبد العزيز احتال على العديد من المواطنين، وليس عليه فقط.