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أنباء عن تشكيل "حرس حدود" عربي كردي في ريف الحسكة السوريه

أنباء عن تشكيل "حرس حدود" عربي كردي في ريف الحسكة السوريه
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