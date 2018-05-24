أنباء عن تلقي محامي ترامب أموالاً من أوكرانيا لترتيب محادثات

مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن مايكل كوهين المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى سراً 400 ألف دولار على الأقل لترتيب محادثات بين ترامب والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو العام الماضي.

ونقلت (بي.بي.سي) عن مصادر لم تسمها في كييف الأربعاء قولها إنه تم الترتيب للدفع عبر وسطاء نيابة عن بوروشينكو الذي أراد فتح قناة سرية مع الرئيس الأمريكي الجمهوري.

وذكرت (بي.بي.سي) أن مطالبة كوهين بالتدخل جاءت لأنه لم يكن بوسع أعضاء جماعات الضغط باسم أوكرانيا وسفارتها في واشنطن سوى ترتيب مجرد لقاء لالتقاط الصور لبوروشينكو مع ترامب فيما كان الرئيس الأوكراني “يريد شيئاً يمكن تصويره على أنه محادثات”.

وقال كوهين في رسالة نصية “هذا تقرير عار تماماً عن الصحة”. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني نفى مكتب بوروشينكو ما جاء في التقرير.

وذكرت (بي.بي.سي) أن أوكرانيين قيل إنهما فتحا قناة الاتصال السرية نفيا التقرير.

وكان ترامب التقى مع بوروشينكو في البيت الأبيض يوم 20 يونيو/حزيران 2017 في زيارة وصفت رسمياً بأنها “سريعة” بعد محادثات منفصلة للرئيس الأوكراني مع نائب الرئيس مايك بنس.

وذكرت (بي.بي.سي) أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ترامب كان على علم بالأموال التي تلقاها كوهين.