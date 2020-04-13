أنباء عن حكم إماراتي بسجن وسيم يوسف 5 سنوات وغرامه كبيره

تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن حكم محكمة إماراتية، على الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، بالسجن لمدة 5 سنوات، 4 منها مع وقف التنفيذ وسنة واحدة نافذة، فضلا عن غرامة مالية كبيرة.

وكان وسيم يوسف، مثل الشهر الماضي، أمام محكمة جنايات أبو ظبي؛ بتهمة "إثارة ونشر الكراهية والعنصرية في المجتمع".

وخلال الجلسة، أسندت النيابة لوسيم يوسف "تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي"، وطالبت بمحاكمته طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

قالت صحيفة "البيان" الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام (رسمية)، إن القاضي أجّل الجلسة إلى الثامن عشر من آذار/ مارس الماضي.

وكشفت "البيان" عن توبيخ القاضي لوسيم يوسف، مضيفة: "بدأ المتهم دفاعه عن نفسه، بطرح تساؤل على هيئة المحكمة، قال فيه (أين التهم؟)، ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه موجود للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث؛ لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني".

وأوضحت الصحيفة أن وسيم يوسف رفض توكيل أي محام له، قائلا إنه سيقوم بالدفاع عن نفسه.

وبرّأت محكمة إماراتية مجموعة مواطنين من تهم "السب والقذف"، رفعها ضدهم وسيم يوسف.

وقالت المغردة موزة بنت عبيد طحوارة، إحدى أطراف القضية: "قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، الحمد لله تم النطق اليوم بحكم البراءة لي من التهم الموجهة لي في قضية القذف والسب التي اتهمني بها وسيم".