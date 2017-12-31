أنباء عن سقوط طائرة مروحية سورية في ريف حماة

طائرة مروحية سورية

قالت مصادر إعلامية مقربة من غرفة عمليات ريف حماة التابعة للمعارضة السورية، إن “طائرة مروحية سورية سقطت الاحد جنوب مدرسة المجنزرات التابعة للنظام في ريف حماة الشمالي الشرقي ولا أنباء عن مصير الطيارين” .

وأضافت المصادر :” سقطت الطائرة قرب بلدة الزارة بريف حماة الشمالي الغربي نتيجة تعرضها لعطل فني”.

ولم يعلق الجيش السوري على النبأ.

وكانت فصائل المعارضة اسقطت طائرة حربية سورية يوم الثلاثاء الماضي بعد استهدافها بقذيفة صاروخية .