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أنباء عن مقتل 8 بينهم 4 سيدات بقصف للجيش المصري على سيناء

منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 01:32
أنباء عن مقتل 8 بينهم 4 سيدات بقصف للجيش المصري على سيناء

تحدثت مصادر إعلامية وناشطون عن مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات؛ إثر قصف جوي نفذه الجيش المصري، استهدف سيارة كانت تقلهم في منطقة بئر العبد شمال سيناء.

ونقلت شبكة رصد عن مصادر لم تسمها أن 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات، قتلوا إثر قصف الجيش لسيارة تقلهم بعد الانتهاء من جمع محصول الزيتون بمدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وتداول نشطاء لقطات فيديو للحظة وصول سيارات الإسعاف إلى مستشفى بئر العبد.

وتأتي هذه الحادثة بعد مقتل 4 من قوات الجيش المصري وإصابة 4 آخرين في هجوم مسلح استهدف نقطة ارتكاز للجيش بمنطقة بئرالعبد في شمال سيناء.

 


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