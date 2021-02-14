أنباء عن وفاة أرملة القذافي ومصادر مقربة من العائلة تنفي

نفت مصادر مقربة من عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة أرملته صفية فركاش.

وأكدت ذات المصادر، أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، داعية إلى تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار.

وكانت مجموعة من صفحات مواقع تواصل الاجتماعي، قد تناقلت أخبار عاجلة تفيد بوفاة صفية فركاش، عقب دخولها للعناية المركزة، وهو ما نفته مصادر مقربة من عائلة القذافي.

وصفية فركاش من مواليد مدينة البيضاء عام 1952، وكانت تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات ليتعرف عليها العقيد القذافي عام 1970 عندنا كان يمر بوعكة صحية ليتزوجها لاحقا.

وهي تنتمي إلى قبيلة البراعصة أحد أبرز القبائل الليبية التي كان لها نفوذ سياسي كبير في السلطة فضلا عن قوتها في الشرق الليبي.

كان ظهورها في الحياة السياسية محدودا في البداية حتى بدأت إلى جوار زوجها تدريجيا، ويطلق بعض أنصار القذافي عليها «خنساء ليبيا»، وذلك لمقتل ثلاثة من أولادها عام 2011 إلى جانب زوجها في هجمات للقوات الدولية التي تدخلت لإسقاط نظام القذافي.

وتقيم في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014.

وسقط نظام القذافي إثر احتجاجات شعبية تحول الأمر بعدها إلى نزاع مسلح، قتل فيه عام 2011 .

وتعيش ليبيا منذ تلك الفترة حالة من الاضطرابات السياسية والعسكرية غير المسبوقة، تصاعدت إلى صدام بين الشرق الليبي والغرب والجنوب، حتى بات داخل ليبيا حكومات متعددة.

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