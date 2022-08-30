اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي على قيد الحياة ويهاتف والدته من مصر

أكد مراسل قناة "العربية" في الأردن ان اليوتيوبر أحمد الخليلي على قيد الحياة وقد هاتف والدته منذ لحظات، وذلك بعد انقطاع الاتصال معه على مدى عدة ساعات بعدما اعلنت صفحته عن وفاته أثناء تواجده في مصر.

وقال مراسل قناة "العربية" عمار الهندي في تغريدة عبر تويتر "الشاب احمد الخليلي اتصل بوالدته قبل دقيقه وهو على قيد الحياة".

وكانت صفحة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي عبر إنستغرام نشرت الثلاثاء، نبأ وفاته أثناء تواجده في مصر.

ونشر حساب أحمد الخليلي في إنستغرام صورة له وتحتها عبارة "إنا لله وإنا اليه راجعون"، في ما بدا نعيا له بسبب وفاته.

وارفق المنشور بجمل تنعى اليوتيوبر الشهير، جاء في نصها "الله يرحمك يا حبيبي، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب احمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون ادعو له بالرحمة”.

وقالت تقارير ان وكيل أعمال احمد الخليلي أكد الخبر عبر حسابه بموقع “instagram”.

وكان الخليلي قد وشارك صورةً عبر حسابه الخاص على "انستغرام" يظهر فيها بقرب الأهرامات، حيث أنه توجه لمصر قبل ٣ أيام برفقة صديقه أحمد القاروط والذي ظهر برفقته عبر "انستغرام" في اليوم الماضي.



نعي اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي كما ورد في حسابه عبر انستغرام

فقدان الاتصال مع أحمد الخليلي

ومن جانبه، قال مراسل قناة "العربية" في الاردن عمار الهندي انه تابع هذه الانباء مع مصدر من اسرته وايضا مع مدير اعماله شرف الدين قويدر.

المعلومات المتوافرة حتى اللحظة والموثوقة حول مصير الشاب الأردني احمد الخليلي..



اوافيكم باية معلومات جديدة.. pic.twitter.com/JjfkYvIUwA — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 30, 2022

واضاف الهندي في تسجيل نشره عبر حسابه في تويتر، ان "المعلومة الحقيقية الثابتة حتى هذه اللحظة هي ان الاخ أحمد الخليلي كان بصدد تصوير اعلان او شئ قريبا من البحر مع ابن عمته وكان من المفترض ان تكون الهواتف بعيدة عنهم. فبالتالي ذهب لتصوير هذا الاعلان وبعد ذلك قام احدهم بنشر اعلان على صفحته عن وفاته".

اتصلت للتو بالفندق الذي كان يقيم فيه الشاب الأردني أحمد الخليلي بمصر، وأكدوا لي أنهم بصدد مراجعة الكاميرات لمعرفة توقيت خروجه من الفندق لأنه لم يعود حتى اللحظة إليه.



نسأل الله أن يكون بخير هو ومن معه. — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 30, 2022

واشار الى ان "الاسرة لا يمكنها الان ان تصل الى الشباب، أحمد وابن عمته للتأكد من الخبر لان الهواتف ليست معهما ولا يعرفون حقيقة من الذي نشر هذا الاعلان. وبالتالي لا يمكن تأكيد خبر وفاته".

آخر تطورات مصير الشاب الأردني احمد الخليلي حتى اللحظة..



في حال اي جديد اطلعكم عليه.. pic.twitter.com/DSUOHMmOOV — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 30, 2022

ولاحقا نشر الهندي تغريدة عبر تويتر يقول فيها "اتصلت للتو بالفندق الذي كان يقيم فيه الشاب الأردني أحمد الخليلي بمصر، وأكدوا لي أنهم بصدد مراجعة الكاميرات لمعرفة توقيت خروجه من الفندق لأنه لم يعود حتى اللحظة إليه".

السفارة الأردنية تتابع انباء وفاة أحمد الخليلي

ونقل موقع عمون الاخباري بدوره عن السفارة الأردنية في العاصمة المصرية القاهرة، قولها إنها تتابع ما يتردد من أنباء متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي.

وقالت السفارة، ردا على أسئلة الموقع انها تتواصل مع الجهات المصرية الأمنية والصحية للتأكد من الأنباء المتداولة.

هاض صديق أحمد الخليلي والي يفترض انه معاه بالرحلة .. مش عم برد عالرسائل والغريب انه كل شوي بعمل فولو لحدا!!!#احمد_الخليلي pic.twitter.com/SGc57N1G6n — Ahmad Saideen - Des❤️ (@des_ahmad) August 30, 2022

صدمة وعدم تصديق في أوساط المعجبين

وتلقى معجبو اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي هذا النبأ بذهول وعدم تصديق، وتكهن كثيرون بأن حسابه في انستغرام قد تعرض للقرصنة.

وتاليا بعض ما نشره معلقون على خبر وفاة أحمد الخليلي عبر حسابه في إنستغرام:

* غلططططط وحرام تفاول ع نفس بالموت وثاني شي مانزل ولامصدر اذا الحاله مؤكده او لا واذا توفى الله يرحمه

* لا حول ولا قوة الا بالله بتنزلو خبر بتوترو فيه الدنيا وانتو مش متاكدين من شي!

بخصوص احمد الخليلي



يعني أنا مش فاهمة،الأخ يلي فضي يعمل إيديت للصورة ويحطّ عليها آية قرآن ونزّل بوست مش قادر يرد ع أهل الشب ويطمنهم؟؟؟

في إشي غريب وأنا بحكي عنجد الله يصبر قلب أمه يلي لهلا مش عارفة لو إبنها عايش أو ميت.. — || سَــمۘــيْــرۃ 𓂆 (@sameeraakram55) August 30, 2022

* السالفه فيها اشي مش صح ،

اول اشي بنزلو بوست من دون لا احم ولا دستور وهيك فجاة بدون حتى علم الاهل. ! طب كيف الشعب بدو يصدق ؟

* طب ماشي يعم لا قدر الله الشب مات لا قدر الله (بكون الخبر نازل قبل ما يشوفوه اهله ومن صفحته كمان؟ طب كيف نزل ع صفحته هيك خبر اذا اهله ومدير اعماله ما بعرف بهالاشي هاد كيف هيك غير عن هاد كله مدير اعماله اليوم مشر ستوري مكتوب فيه (لا حول ولا قوة الا بالله) وبعد بساعه حذفو؟ طب شو هاد الغموض شو في ما حدا بعرف بس اتمنى يكون غلط 💔

في اشي غلط يارب الخبر يطلع كذب ويطول الله عمره 💔

* ليش الكل مستغرب كانو الموت اشي غريب،اذا مات صح الله يرحمو❤️

* حلوه ذي تنزل هنا واهله لسى مادرو؟؟! حتى

يارب يكون الخبر كذبه

* معقول احد يكذب بهالمواضيع حسبي الله ونعم الوكيل اذا كذب يعني معقول لو مات بهالسرعه تنزلوا بوست!!!

* لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا جماعه لسه ما بين اشي إذا اهلو لسه ما بعرفو اشي الله يحميه لشبابو لسه عبود العمري حسرتو بقلوبنا لهلأ الله يحمي هالشباب

وأحمد الخليلي هو منشئ محتوى من خلال قناته الرسمية على YouTube، وهو كذلك ناشط اجتماعي في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويمتلك الشاب الأردني احمد الخليلي أكثر من ٥٠٠ الف متابع على منصة "الانستغرام" بالاضافة إلى أكثر من ٥٠٠ الف متابع على "تيك توك"، وكان يقدم محتوى متنوعا على حساباته الشخصية منها الكوميدية والشخصية التي يشارك بها يومياته لمتابعيه ومحبيه.