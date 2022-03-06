أنجلينا جولي تزور اليمن لتسليط الضوء على الاثار الكارثية للحرب

وصلت المبعوثة الخاصة لمفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي الى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الاحد، في مستهل زيارة تهدف الى تسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ أعوام على المدنيين في هذا البلد.

وقالت الممثلة الاميركية أنجلينا جولي في حسابها على إنستغرام ”لقد هبطت في عدن لألتقي بالعائلات النازحة واللاجئين، ولأظهر دعمي للشعب اليمني، سأبذل قصارى جهدي للتواصل من الأرض مع مرور الأيام“.

وأضافت: ”بينما نواصل مشاهدة الفظائع التي تتكشف في أوكرانيا، وندعو إلى إنهاء فوري للصراع ووصول المساعدات الإنسانية.. أنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضًا في أمس الحاجة إلى السلام“.

وقالت جولي، إن الوضع في اليمن ”يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قتل أو جرح مدني كل ساعة في عام 2022. اقتصاد دمرته الحرب، واعتماد أكثر من 20 مليون يمني على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة“.

وقالت المفوضية في وقت سابق الاحد، ان مبعوثتها الخاصة الممثلة أنجلينا جولي ستقوم بزيارة العائلات اليمنية، بما في ذلك العائلات النازحة واللاجئين، لتسمع منهم مباشرة كيف مزّق الصراع حياتهم.

واضافت ان جوليا تأمل في أن تسلط هذه الزيارة ”الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن وتساعد في حشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل المؤتمر السنوي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس/ آذار الجاري“.

ودعت المفوضية الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الالتزام بإنهاء الصراع في اليمن.

وتنشط الممثلة أنجلينا جولي في الأعمال الخيرية والخدمات الإنسانية منذ زيارتها لكمبوديا لتصوير مشاهد من فيلمها لارا كروفت، حيث اطلعت على الفقر المدقع المنتشر بين الناس.

وكرست جهودها للأعمال الإنسانية وعينت سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقامت بزيارة مخيمات اللاجئين في أكثر من عشرين دولة، بينها لبنان والكونغو.

وتصر أنجلينا جولي على دفع نفقات سفرها من جيبها الخاص، وهي تقول إنها تخصص ثلث دخلها من أفلامها السينمائية للأعمال الإنسانية، وكانت أول شخص يمنح جائزة مواطن العالم من رابطة المراسلين الصحفيين في الأمم المتحدة في العام 2003 تقديرًا لخدماتها الإنسانية.