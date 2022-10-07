أندونيسيا: بوتين وزيلينسكي سيحضران قمة العشرين

أعلنت إندونيسا الجمعة، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وافقا على حضور قمة العشرين التي تستضيفها الشهر المقبل، فيما قال الكرملين ان صيغة الحضور الروسي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وقال السفير الإندونيسي لدى الإمارات حسين باجيس لصحيفة "ذي ناشونال" ان "كليهما (بوتين وزيلينسكي) وافقا على حضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

غير ان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال ان صيغة الحضور الروسي في القمة سيتم تحديدها في وقت لاحق.

ومن جانبه ايضا، نفى المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف الأنباء عن قرار زيلينسكي حضور قمة مجموعة العشرين.

وقال نيكيفوروف لوكالة "سترانا" الأوكرانية: "لا، لم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن المح الخميس الى احتمال لقائه بوتين خلال قمة العشرين.

ومجموعة العشرين‏ هي منتدى دولي تأسس عام 1999، ويجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي بهدف تحديد السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ومعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات دولة على حدة.

ومنذ عام 2008، أصبح يشارك في قممها رؤساء الحكومات ورؤساء الدول ووزراء المالية والخارجية وممثلو مراكز الفكر الدولية.