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"أنصار الله": اسقاط طائرة تجسس أمريكية في "جازان"

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 01:25
طائرة تجسس
طائرة تجسس

أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع من نوع RQ_20 تابعة لسلاح الجو السعودي، في أجواء جبهة جازان.

وقال "سريع" أنه سيتم في وقت لاحق بث لقطات تظهر حطام طائرة التجسس، التي تم اسقاطها بسلاح مناسب، وكانت تقوم بمهام عدائية في جبهة جازان -وفق قوله-

وفي وقت سابق، قالت جماعة "أنصار الله"، أمس الأربعاء، إنها أسقطت طائرة مسيرة سعودية في أجواء محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية.

وكتب العميد يحيى سريع إن "الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع [سي إتش 4] تابعة لسلاح الجو السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجُوبة [جنوب] محافظة مأرب".

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