"أنصار الله": المعركة القادمة ضد الغزاة ستكون في البر والبحر والجو

أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة التابعان لجماعة "أنصار الله" في اليمن، أن جاهزية القوات المسلحة للجماعة، عالية، ومستعدة لحماية حدود البلاد وثرواته، وتأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية.

وحذر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، العدو من عدم التقاط فرص السلام، مشددا على أن المعركة القادمة مع الغزاة ستكون محرقة له، في البر والبحر والجو.

وقال اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، واللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، في رسالة إلى زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بمناسبة الذكرى الـ55 لعيد الاستقلال: "إن يمن اليوم ليس يمن الأمس.. وأن أي محاولات لإيجاد المبررات لاحتلال الأرض والجزر وإيجاد موطىء قدم لاسرائيل في سواحلنا، سيكون مصيرها الفشل".

وأضافا: "على العدو الذي يقود حربا عبثية في اليمن، بدعم ورعاية أمريكية، أن يلتقط الفرصة لإخراج البلاد من تلك الدوامة، بحلول للملفات الانسانية من صرف للمرتبات وإنهاء الحصار الجائر، والحرب العبثية".

وأشارا، إلى أنه على العدو أن يختار إما طريق نجاته أو طريق مصيره المحتوم".

وقالا، إن القوات المسلحة للجماعة، ستعمل جاهدة على تنفيذ كل ما يوكل إليها من قبل قيادة الوطن حتى يكتب الله لشعبنا ووطننا النصر المؤزر".