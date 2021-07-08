أنصار الله تتقدم في البيضاء وتسيطر على مركز مديرية الزاهر

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية استعادة السيطرة على مركز مديرية الزاهر في محافظة البيضاء، بعد أن خاضت مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اليوم الخميس عن مصدر عسكري تصريحه بأن قوات الجماعة بالتعاون مع "أبناء المحافظة" تمكنت من استعادة السيطرة على مركز مديرية الزاهر التي تحولت في الأيام الأخيرة إلى إحدى أكبر بؤر التوتر العسكري في البيضاء

وتعهدت الجماعة بنشر لقطات جديدة توثق عملياتها في مركز المديرية.

في غضون ذلك، أفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن قواتها تواصل تقدمها في مختلف جبهات المحافظة واستطاعت أمس تأمين المواقع والمناطق التي سيطرت عليها في مديرية البيضاء، ومنها المواقع المحيطة بمنطقتي الضحاكي والعيوف.

وأشار الموقع إلى أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في محيط مدينة عوين بمديرية الصومعة، فيما شن التحالف العربي بقيادة السعودية غارات جوية استهدفت تعزيزات لـ"أنصار الله" في مديريتي ذي ناعم والطفة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تنشيط المعارك بين قوات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في البيضاء في الأيام الأخيرة.