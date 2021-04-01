أنصار الله تتقدم في مأرب.. وغارات مكثفة للتحالف العربي

حققت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، تقدما ميدانيا في المعارك المستمرة مع الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، منذ أكثر من شهرين في محافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا إثر هجمات مكثفة على الجيش اليمني في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب من السيطرة على دش الحقن وغالبية "إيدات الراء" والحمم الثلاث الحمراء والصيد والذياب.

وأضاف أن جماعة "أنصار الله" تقدمت إلى منطقة السويداء التي تضم أحد أكبر مخيمات النازحين في المحافظة النفطية، ومنطقة خلفان بعد سيطرتها على دش الحقن إثر اختراقها المنطقة من محوري وادي نخلاء وجبل العطيف.

وأشار إلى دفع الجماعة بتعزيزات للتقدم نحو جبل الخشر المطل على معسكر صحن الجن أكبر قواعد الجيش اليمني في مأرب.

ووفقا للمصدر، فإن معارك الساعات الماضية التي شارك فيها طيران التحالف العربي بشن عشرات الغارات على تجمعات وتحركات لجماعة "أنصار الله"، أوقعت أكثر من 100 قتيل في صفوف الطرفين غالبيتهم من عناصر الجماعة في حين أصيب العشرات من الجانبين.

وتشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، منذ إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر شرقي مأرب