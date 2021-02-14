"أنصار الله" تستهدف مطار أبها بطائرتين مسيرتين

تواصل جماعة "أنصار الله" التابعة للحوثيين، شن هجماتها على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الجماعة اليوم الأحد عن استهداف مطار ابها الدولي بطائرتين مسيرتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، في بيان مقتضب: "سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من استهداف مطار أبها الدولي بعد ظهر اليوم الأحد بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

فيما أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، دمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون نحو منطقة خميس مشيط بالسعودية، وهي المنطقة التي يبعد عنها مطار أبها بحوالي 18 كيلو متر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة "تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي، السبت، نجاح قوات التحالف بالوقوف بالمرصاد لمحاولة حوثية ممنهجة لاستهدفت مطار أبها الدولي، موضحا أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

من ناحيته، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان السبت، بأشد العبارات، معاودة ميليشيات الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وشدد العثيمين على أن منظمة التعاون الإسلامي "تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد الأمين العام مجددا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.

وعرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية مساء أمس، وقف هجماتها على المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ مقابل إيقاف القصف أيضا من الجانب السعودي، حيث غرد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة، نشرها عبر حسابه على "تويتر".

وقال: "نحن من ندعو للسلام وقدمنا لأجله حلولا كثيرة ولكن الحاصل حتى الآن أن القصف بالطيران الأمريكي والبريطاني والأوروبي مستمر والمعارك مستمرة"

وأضاف القيادي في الجماعة: "إيقاف القصف مقابل القصف فنحن حاضرون إن وجدت الجدية كنقطة أولى"

وخلال الأيام الأخيرة الماضية صعّدت "أنصار الله" من هجماتها ضد السعودية، وكذلك ضد أهداف تابعة للحكومة المعترف بها دوليا، لاسيما في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وقد أعلنت الجماعة أمس، عن "شن هجوم جوي على مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب غربي السعودية"، مؤكدة أن "الهجوم أصاب هدفه بدقة".