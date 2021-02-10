"أنصار الله" تكشف شرطها لوقف الهجمات على السعودية

أكد وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله" هشام شرف، أن الحوثيين طرف مهم في عملية السلام في اليمن، كاشفا في الوقت ذاته عن شرط وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية.

وقال شرف، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء "أوجه رسالة اليوم للإدارة الأمريكية الجديدة وللسعوديين:

عندما تتوقف ضرباتكم على الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ الوطني، ستتوقف ضرباتنا نحوكم بشكل بسيط جدا"

وتعليقا على المعارك مع والقوات الحكومية في منطقة مأرب شرق صنعاء، أكد شرف أن "مسلحي "أنصار الله" تدخلوا في هذه المنطقة ضد تواجد إرهابي يرافق قوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي"، موضحا أنه "بعد بدء المعارك في مأرب تدخل الطيران السعودي بقصف قواتنا، وجعلنا مضطرين للرد".

وأشار وزير الخارجية اليمني في صنعاء، إلى أنه "لا يمكن تجاهل الحوثيين في أي عملية سلام في اليمن". وقال: "أنصار الله هم طرف مهم جدا في عملية السلام"

وكان التحالف العربي، أعلن يوم الاثنين الماضي، تدمير طائرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية تجاه السعودية. وقال التحالف، إن دفاعاته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "ميليشيات الحوثي" باتجاه المملكة.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" إلى وقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل الأراضي اليمنية وخارجها. وقالت الخارجية في بيانها: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين ضد السعودية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة