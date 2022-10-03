"أنصار الله" تهدد السعودية والإمارات.. بن مبارك: الحوثيون أفشلوا الهدنة

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن الشروط التي وضعتها جماعة "أنصار الله" الحوثية، في اللحظات الأخيرة، كانت تهدف لإفشال تمديد الهدنة.

واتهم "بن مبارك" في تصريحات لتلفزيون "الشرق" السعودي، جماعة الحوثي، بتغليب مصالحها الخاصة ومصلحة ايران، على مصلحة اليمن.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية ، قد لوحت أمس باستهداف المنشآت النفطية في السعودية والإمارات، رداً على رفض شرط الجماعة دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تديرها الحكومة، مقابل تمديد الهدنة التي انتهت مساء الأحد.

في ذات الصدد، اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي، جماعة "أنصار الله" باتخاذ تمديد هدنة الأمم المتحدة التي انتهت، فرصة لابتزاز الحكومة وتجاهل معاناة الشعب اليمني.

وقال العليمي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد اتضح للعالم أجمع أن الميليشيات الحوثية أبعد ما تكون عن أن تكون شريكاً في السلام".

"أنصار الله" تهدد

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، إن "القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية، وقد أعذر من أنذر".

وأضاف أن "قواتنا المسلحة قادرة بعون الله من حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم".

يأتي تحذير "أنصار الله" بعد ساعتين من انتهاء هدنة الأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتمديدها.

الشركات النفطية

وأعلنت "أنصار الله"، أمس إشعار الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات الانتاج ابتداء من السادسة من مساء اليوم، محملةً إياها مسؤولية عدم الالتزام بذلك.

وتأتي التطورات غداة إعلان "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل مطالبة الجماعة بدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

فيما يشترط مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دفع "أنصار الله" رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره غربي اليمن.