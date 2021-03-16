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أنصار الله: سنكشف وثائق مهمة عن القواعد الأمريكية في اليمن

منشور 16 آذار / مارس 2021 - 11:55
مقاتلون من جماعة الحوثي
مقاتلون من جماعة الحوثي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أنها ستكشف اليوم عن "وثائق مهمة عن القواعد العسكرية الأمريكية في اليمن".

وقال المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيي سريع في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة تكشف اليوم تقريرها الأول عن الاستهداف الأمريكي للقوات المسلحة اليمنية وتكشف وثائق مهمة عن القواعد العسكرية الأمريكية في اليمن".

ولم يضف سريع مزيدا من التفاصيل، حول التقرير المنتظر صدوره.

وكان محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله"، وصف أمس الاثنين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة حول اليمن بأنها إيجابة، لكنها بحاجة إلى أفعال تثبت مصداقيتها.

وكتب الحوثي عبر "تويتر" إننا "ننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجه الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ما ننتظره ما ينسجم مع التصريح الآن".

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