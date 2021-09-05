"أنصار الله": عملياتنا ستتسع وتطال عمق "دول العدوان"

قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، بأن عمليات الجماعة ستتسع وتكبر وتتصاعد، وأن عمليات الردع ستطال عمق "دول العدوان" على حد وصفه، مؤكدا أن عمليات الجماعة مشروعة وأنها تأتي في إطار الدفاع عن الشعب اليمني.

وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر"، قال محمد عبد السلام: "كما يصرون على مواصلة عدوانهم وحصارهم، فشعبنا اليمني مستمر في الدفاع عن نفسه".

وأضاف: "نبارك للقوات المسلحة ما تنفذه من عمليات ردع تطال عمق دول العدوان، وهي عمليات مشروعة تأتي التزاما بالموقف الدفاعي للشعب اليمني المحاصر والمعتدى عليه، ومن شأنها بإذن الله أن تتسع وتكبر وتتصاعد"

كما يصرون على مواصلة عدوانهم وحصارهم فشعبنا اليمني مستمر في الدفاع عن نفسه، ونبارك للقوات المسلحة ما تنفذه من عمليات ردع تطال عمق دول العدوان، وهي عمليات مشروعة تأتي التزاما بالموقف الدفاعي للشعب اليمني المحاصر والمعتدى عليه، ومن شأنها بإذن الله أن تتسع وتكبر وتتصاعد — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) September 5, 2021

وزارة الدفاع السعودية

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أفادت بأن دفاعات المملكة الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية، جازان ونجران، كاشفة حجم الأضرار

التعاون الخليجي

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجومات الحوثية الأخيرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على السعودية.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أن "نايف فلاح مبارك الحجرف دان استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".



هذا وأشاد الحجرف بـ"الكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية يوم أمس السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، مما تسبب أثناء عملية الاعتراض في تناثر شظايا بحي "ضاحية الدمام"، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة".

وشدد الأمين العام على "تضامن دول المجلس مع المملكة السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية".