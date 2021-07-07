"أنصار الله": نتقدم في البيضاء.. وخسائر كبيرة في قوات هادي

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الاربعاء، عن تحقيقها انتصارات كبيرة، في محافظ البيضاء، عبر تنفيذ الجماعة عمليتين عسكريتين جديدتين.

وذكرت مصار أن أكثر من 80 شخصا من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سقطوا بين قتيل وجريح خلال العمليتين، وزعم وجود قيادات من تنظيم "القاعدة" بينهم.

ونقل "مركز الإعلام الثوري" التابع للحوثيين اليوم الأربعاء عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجماعة بالتعاون مع أبناء القبائل المحلية تنفذ عمليتين عسكريتين في مديريتي الزاهر والصومعة استعادت خلالهما عددا من المواقع هناك.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تحقيقها انتصارات كبيرة في البيضاء، وخاصة في الزاهر والصومعة، واستمرار تقدمهما صوب مركز المحافظة مدينة البيضاء.