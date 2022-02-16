أنصار الله: وصول 14 صيادا يمنيا بعد احتجازهم في السعودية

قالت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، أن 14 صيادا يمنيا، وصلوا إلى البلاد، بعد احتجازهم من قبل السلطات السعودية.

وقال وزير الثروة السمكية في حكومة الإنفاذ الوطني المشكلة من أنصار الله، محمد الزبيري، إن "9 صيادين على متن جلبتين مرحلين من قبل العدو السعودي وصلوا إلى ميناء الصليف شمال محافظة الحديدة"، وذلك حسب موقع وزارة الدفاع في صنعاء "26 سبتمبرنت".

وأضاف الزبيري أن الصيادين "كانوا محتجزين 46 يوماً"، مشيراً إلى "أن 5 صيادين أيضا كانوا محتجزين لدى العدو السعودي وصلوا برا عبر منفذ الوديعة على الحدود اليمنية السعودية".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.