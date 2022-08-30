"أنصار الله": 23 مليار دولار خسائر قطاع الكهرباء في اليمن

قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن قطاع الكهرباء في البلاد، تعرض لخسائر فادحة تقدر ب 23 مليار دولار، جراء عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، منذ عام 2015.

واتهمت الجماعة "التحالف العربي" بتدمير القطاع الكهربائي بشكل ممنهج، مشيرة إلى أن القطاع أصبح خارج الخدمة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، محمد البخيتي، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء: "الكهرباء والطاقة عصب الحياة في مجاليها الخدمي الإنساني أو الصناعي وتدمير هذا القطاع يمثل جريمة حرب متكاملة".

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان، أنها "وثقت 278 غارة جوية مباشرة طالت قطاع الكهرباء بمختلف منشآته، وأكثر من 800 غارة جوار المنشآت الكهربائية وخلفت أضرارا جسيمة".

وأشارت إلى "أن عدد الضحايا من موظفي قطاع الكهرباء بلغ 83 قتيلاً فيما تجاوز عدد الجرحى 300".

ووفق البيان: "بلغت الأضرار الأولية الناتجة عن جرائم العدوان التي طالت قطاع الكهرباء في اليمن قرابة 24 مليار دولار، وهناك كلف كبيرة بطبيعة المنشآت الكهربائية المكلفة".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.

وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.