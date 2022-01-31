أنظمة متطورة في قاعدة حميميم السورية تربك الملاحة في اسرائيل

طلبت اسرائيل من روسيا وقف تشغيل أنظمة دفاعية متطورة تستخدمها قواتها في قاعدة حميميم الجوية بسوريا، بحجة انها تربك الملاحة في مطار بن غوريون، لكن ذلك قوبل برفض قاطع من موسكو، بحسب ما كشفته وسائل اعلام اسرائيلية الاثنين.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية ان تل ابيب بعثت برسالة إلى موسكو تفيد بأن تلك الأنظمة تعطل الموجات الكهرومغناطيسية، ما يسبب اضطرابات في نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" ويؤثر على الطائرات التي تستعد للهبوط في المطار.

وتابعت: "أدى نشاط الجيش الروسي في قاعدة حميميم إلى تشغيل أنظمة دفاعية متطورة وقوية تعطل الموجات الكهرومغناطيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وطلبت إسرائيل من روسيا وقف تشغيل هذه الأنظمة، وهو ما رفضته موسكو وقالت إن تلك الأنظمة مصممة لحماية جنودها، وفق القناة.

وتابعت القناة: "قدر البعض في إسرائيل أن روسيا تحاول إظهار من هو "صاحب البيت" في سوريا، على خلفية الهجمات المنسوبة لإسرائيل هناك".

ومن حين إلى آخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام السوري وأخرى تابعة للقوات الإيرانية الموالية له في محافظات سورية مختلفة.

وقال طيار في إحدى شركات الطيران بإسرائيل للقناة إن "هذه الأحداث أثرت علينا بشدة في أوائل عام 2019، لكنها توقفت منذ ذلك الوقت".

لكنه استدرك: "في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الماضية، بدأنا نشهد ذلك مجددا في منطقة مطار بن غوريون، هناك تكهنات أن الروس يحاولون منع إمكانية إلحاق الأذى بهم من خلال تعطيل أنظمة GPS".

ووجهت الخطوط الجوية الإسرائيلية الطيارين إلى التعامل مع هذا الوضع من خلال إيقاف تشغيل الأجهزة في قمرة القيادة في حالة حدوث أعطال، وفق "كان".

واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول للقناة إن "الجيش يتصرف ضد التهديدات كجزء من دفاع متعدد الأبعاد عن دولة إسرائيل".