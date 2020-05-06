أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة بعنوان أنقذوا الأرواح: نظفوا أيديكم، في محاولة منها للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لنظافة الأيدي.

ويأتي هذا اليوم لهذه السنة في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتي تتمثل في ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، لمكافحة الفيروس والقضاء عليه.

وشارك المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في ليبيا، في الحملة العالمية، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل، ونشر مقاطع فيديو توضح كيفية غسل اليدين وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن العاملين الصحيين وأفراد المجتمع عليهم أن يساعدوا في الوقاية من العدوى عن طريق غسل الأيدي.

وتعتبر عملية غسل اليدين، هي الأكثر فاعلية للحد من انتشار أي مسببات للأمراض وللوقاية من العدوى، بما فيها العدوى من فيروس كورونا، الذي تفشى بشكل كبير جدا في أغلب دول العالم، وأدى إلى توقف عام في كل المرافق الاقتصادية.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا، شرعت منظمة الصحة العالمية، والمرافق الرسمية في كل دول العالم، بإطلاق حملات توعوية للمواطنين، بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، للمساهمة في وقف انتشار الفيروس الذي تسبب في ركود عالمي، على كل الأصعدة.