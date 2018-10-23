فيديو- أنقذ عجوزا من بلطجي انهال عليها بالضرب فكان جزاؤه الغرامة!

العجوز كما بدت في الفيديو والذعر والداء على وجهها

قالت وسائل اعلام روسية ان القضاء حكم بغرامة على رجل بسبب تدخله لانقاذ امراة عجوز من "بلطجي" كان ينهال عليها بالضرب في الشارع.

ويظهر تسجيل فيديو التقطه الرجل لنفسه العجوز كلارا ميلاميد (88 عاما) ملقاة على الارض والشاب فوقها ينهال عليها بالضرب بلا رحمة.

وقد بادر الرجل، ويدعى ليونيد شيبيل، بتسديد ركلات متلاحقة الى وجه البلطجي كانت كفيلة بابعاده عن العجوز واسالة الدماء من فمه.

ولاحقا جرى نقل العجوز الى المستشفى ليتبين اصابتها بكسر في احد اضلاعها اضافة الى جروح وكدمات متعددة.

اما شيبيل، فقد حكمت محكمة محلية بتغريمه خمسة الاف روبل (حوالي 77 دولارا) بسبب ضربه للبلطجي.

وبحسب التقارير، فقد كان البلطجي ثملا واخطأ عنوان بيته، وعندما طرق الباب خرجت له العجوز، فظنها لصة وكان منه ما كان!.