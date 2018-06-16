أنقرة: إخراج الوحدات الكردية من منبج سيتم خلال 90 يوما

160 ألف شخص عادوا إلى منطقة عمليات "درع الفرات"

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تطبيق خريطة الطريق المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن بخصوص إخراج عناصر الوحدات الكردية من مدينة منبج السورية سوف يستغرق 90 يوما.

وذكر يلدريم في مقابلة أجرتها معه قناة "BABALA TV" اليوم السبت أن إدارة المدينة الواقعة في أقصى ريف حلب الشمالي، عند الحدود مع تركيا، سوف تسلّم بعد إخراج عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية منها إلى مجلس محلي، دون شرح تفاصيل إضافية.

وأعرب رئيس الوزراء التركي عن حزم أنقرة في "محاربة الإرهاب" و"التصدي للتهديدات الموجهة إليها"، سواء كان ذلك في شرق نهر الفرات أو غربه أو في أي منطقة أخرى.

كما تطرق يلدريم إلى موضوع اللاجئين السوريين في تركيا، مشيرا إلى أنهم بدؤوا جزئيا بالعودة إلى بلادهم، على الرغم من عدم التوصل بعد إلى حل للأزمة.

وذكر أن ما بين 150 و160 ألف شخص عادوا إلى منطقة عمليات "درع الفرات"، فضلا عن ما بين 50 و60 ألفا عادوا إلى منطقة عفرين، وهذه هي المناطق في شرق سوريا التي أحكمت القوات التركية، والفصائل السورية المعارضة المتحالفة معها، السيطرة عليها.