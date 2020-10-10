أنقرة: الهدنة في "قره باغ" ليست بديلا عن التسوية النهائية

رحبت تركيا بإعلان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه الخطوة مؤقتة وليست بديلا عن التسوية النهائية للنزاع الأذربيجاني-الأرمني.

وذكرت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم السبت أن أذربيجان، خلال الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري الذي بدأ في قره باغ في 27 سبتمبر، "أظهرت لأرمينيا والعالم بأكمله أنه بإمكانها أن تستعيد بنفسها أراضيها المحتلة منذ 30 عاما".

ولفتت الوزارة إلى أن إعلان وقف إطلاق النار إجراء مؤقت يأتي لدواع إنسانية استجابة للدعوات من مختلف أرجاء العالم، مضيفة أن أذربيجان "منحت أرمينيا آخر فرصة للانسحاب من الأراضي المحتلة".

وتابعت الوزارة: "وقف إطلاق النار المعلن لدواع إنسانية بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى خطوة أولى مهمة لكنها ليست بديلا عن التسوية الدائمة".

وشدد البيان على أن أنقرة ستدعم تلك الخطوات فقط في سبيل تسوية النزاع التي تتجاوب مع مصالح باكو، مبديا تصميم تركيا على مواصلة دعم أذربيجان "في ميدان القتال وطاولة التفاوض على حد سواء".