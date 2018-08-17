أنقرة تتوعد واشنطن بتدابير مضادة
أنقرة تتوعد واشنطن بتدابير مضادة
توعدت أنقرة واشنطن برد مماثل على أية عقوبات أمريكية جديدة، في مؤشر على تصعيد التوتر بين البلدين.
وقال وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي، اليوم الجمعة: "رددنا بالمثل على العقوبات الأمريكية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسنواصل الرد بالمثل حال تكرارها".
#عاجل | وزيرة التجارة التركية: رددنا بالمثل على العقوبات الأمريكية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسنواصل الرد بالمثل حال تكررها— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٧ أغسطس ٢٠١٨
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