أنقرة تتوعد واشنطن بتدابير مضادة

توعدت أنقرة واشنطن برد مماثل على أية عقوبات أمريكية جديدة، في مؤشر على تصعيد التوتر بين البلدين.

وقال وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي، اليوم الجمعة: "رددنا بالمثل على العقوبات الأمريكية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسنواصل الرد بالمثل حال تكرارها".