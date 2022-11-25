أنقرة: تحييد أكثر من 320 مسلحا في سوريا والعراق

قامت تركيا بتحييد 326 مسلحا في شمال سوريا والعراق من خلال عملية "المخلب-السيف"، التي بدأت بغارات جوية واسعة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال سوريا والعراق ستستمر من خلال ضربات من الجو والبر، وفق تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار

وفي سياق متصل نفى أكار قصف نقطة مراقبة أمريكية بشمال سوريا من قبل قوات بلاده، قائلا: "ليس من الوارد إطلاقا أن نلحق الضرر بقوات التحالف أو المدنيين".

مشددا على أن "الهدف الوحيد هم الإرهابيون، حيثما يوجد إرهابيون هدفنا هناك. عدم الحاق الضرر بالمدنيين والبيئة أهم مبادئنا".