أنقرة تنتقد واشنطن على تصريحاتها حول حقول النفط السورية

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة، على موقفها من حقول النفط في سوريا.

وقال أوغلو في هذا الصدد: "هم يعترفون ويقولون صراحة إنهم موجودون هناك بسبب حقول النفط".

وأضاف: لا أحد لديه الحق في الموارد السورية... لقد جاؤوا إلى هنا، قاطعين آلاف الكيلومترات ويقولون: سنعمل على تقييم حقول النفط في هذا البلد... هذا مخالف للقانون الدولي

وأكدت وكالة "الأناضول" في وقت سابق، أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا ما زال متواصلا رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار سحب جنوده، مضيفة أن واشنطن، فقط، غيرت خارطة انتشار قواتها هناك.

ووفقا للبنتاغون فإن الولايات المتحدة، لا تستفيد من عائدات حقول النفط والغاز الخاضعة لسيطرتها شمال سوريا، وأن هذه الأموال تذهب إلى "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية