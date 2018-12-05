أنقرة تهدد السعودية باللجوء لتحقيق دولي بقضية خاشقجي

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن استعداد أنقرة للجوء إلى تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذا وصلت القضية إلى طريق مسدود.

وشدد تشاووش أوغلو، في تصريح أدلى به أمام الصحفيين في بروكسل، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تتعاون السلطات السعودية بشكل شفاف مع المجتمع الدولي في التحقيق بمقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إصدار النيابة العامة التركية مذكرة اعتقال بحق سعود القحطاني، المستشار السابق للديوان الملكي والمسؤول المقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات العامة سابقا في المملكة، لدورهما في قضية خاشقجي.