أنقرة تهدد بخطوات ضد واشنطن في حال فرضت عقوبات عليها

هدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بخطوات ضد الولايات المتحدة في حال فرضت عقوبات على تركيا.

وقال تشاووش أوغلو، إنه في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجرليك وكورجيك بالبلاد.

وشدد على أنه ينبغي على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يدركوا أنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات.

وأكد أن بلاده منفتحة على بدائل لمقاتلات "أف35" الأمريكية بما في ذلك ما تنتجه روسيا.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده منفتحة على بدائل لمقاتلات "إف 35" الأمريكية، بما في ذلك ما تنتجه روسيا.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يحظر بيع مقاتلات "أف35" إلى تركيا، بسبب المنظومة الروسية "أس400" التي اشترتها أنقرة، وضرورة فرض عقوبات على تركيا بسبب "أس400".

وحظرت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية التي وافق عليها الكونغرس الليلة الماضية، نقل وبيع طائرات من طراز "أف35" إلى تركيا، كما جاء في نص وثيقة الميزانية المنشورة.

وأقرت لجان التسليح في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين ميزانية الدفاع لعام 2020 قبل عرضها على جلسة عامة للتصويت الذي يفترض أن يكون شكليا بعد توافق الحزبين عليها.

وبعد التصويت عليها فإنه سيتم تحويل هذه الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع كي تصبح قانونا ملزما.