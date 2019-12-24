أنقرة: سنتابع قضية خاشقجي "لأقصى مدى"

قال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، الثلاثاء، إن تركيا ستتابع قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي “لأقصى مدى”، منتقدا الحكم الذي أصدرته الرياض في “محاكمة صورية”، واصفا إياه بالإهانة لذكاء المراقبين.

كانت السعودية أصدرت أمس الإثنين حكما بإعدام خمسة وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل خاشقجي، لكن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء وصفت المحاكمة بأنها “استهزاء” بالعدالة، قائلة إنها سمحت بإفلات من خططوا لجريمة القتل التي وقعت العام الماضي من العقاب.

وقال ألتون: “الحكم في هذه المحاكمة الصورية إهانة لذكاء أي مراقب نزيه، يجب أن يواجه المسؤولون (عن القتل) العدالة عاجلا أم آجلا”.

وأضاف على “تويتر”: “سنتابع هذه القضية لأقصى مدى”.