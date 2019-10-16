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أنقرة: سنرد على العقوبات الأمريكية

منشور 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 12:06
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن جميع العقوبات أو التهديدات غير مقبولة وسنرد على العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن بسبب عملية "نبع الفرات"

وقال أوغلو إن تركيا ستنتقم من العقوبات الأمريكية على العملية العسكرية لأنقرة في شمال شرق سوريا ، مضيفا أن جميع التهديدات والعقوبات ضد تركيا غير مقبولة.

وخلال كلمة له في البرلمان قال وزير الخارجية التركي أيضا إن تركيا تتوقع أن يتراجع الكونغرس الأمريكي عن "نهجه الضار" ، مضيفا أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تمر بمنعطف حرج.

 وأكد أوغلو أنه سينقل هذا الأمر إلى الوفد الأمريكي الذي يزور أنقرة اليوم الأربعاء، بقيادة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أنه لن يلتقي بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء زيارتهما لأنقرة، مؤكدا في المقابل، أن زيارته للولايات المتحدة هي موضوع "سيتم تقييمه" في وقت لاحق.

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