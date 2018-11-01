منظومات "إس-400" الصاروخية

أشار وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى الدور المهم الذي ستلعبه منظومات "إس-400" الصاروخية التي ستستلمها أنقرة من روسيا في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة التركية.

وقال آكار اليوم، في خطاب أمام البرلمان إن المنظومات الصاروخية المخطط استلامها من روسيا في العام المقبل ستمنح تركيا "قدرة دفاعية مهمة".

وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية القوية، لم تتراجع أنقرة عن الصفقة العسكرية المبرمة مع روسيا في ديسمبر 2017 والتي ستحصل تركيا بموجبها على بطاريتين من منظومات "إس-400" وسيتولى تشغيلهما العسكريون الأتراك.

وسبق أن أعلن آكار في الشهر الماضي أن نشر هذه المنظومات في الأراضي التركية سيبدأ في أكتوبر العام المقبل.

وتتمتع منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي بشعبية متزايدة في العالم، لإمكاناتها الفائقة، حيث أنها تسيطر على الأجواء على مدى 600 كيلومتر.