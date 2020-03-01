أنقرة: 76 ألف مهاجر توجهوا لأوروبا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من ولاية أدرنة شمال غرب البلاد باتجاه أوروبا، تجاوز الـ76 ألفا حتى صباح الأحد

وأوضح صويلو في تغريدة عبر "تويتر" أن "76 ألفا و358 مهاجرا غير نظامي غادروا من أدرنة باتجاه الدول الأوروبية لغاية الساعة 09:55 بالتوقيت المحلي (06:55 بتوقيت غرينتش) من صباح الأحد".

والسبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وقد اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة اليونانية وآلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى حدود البلاد من تركيا، عقب إعلان أنقرة عن "فتح أبواب أوروبا" أمامهم.