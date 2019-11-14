أهالي أردنيين معتقلين في السعودية يتظاهرون أمام "الخارجية"

تجمع العشرات من أهالي الأردنيين المعتقلين في السعودية، أمس الأربعاء، بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة الخارجية وسط العاصمة عمّان، مطالبين بالعمل على إطلاق سراح ذويهم.

وأفاد موقع "زاد الأردن" الإخباري بأن المتظاهرين سلموا إلى وزارة الخارجية كتابا من المتوقع أن يتم تسليمه إلى سفارة السعودية، محملين الرياض المسؤولية عن إطلاق حملة اعتقالات قبل نحو تسعة أشهر طالت مقيمين أردنيين وفلسطينيين، دون توجيه تهم إليهم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، للمشاركين في الوقفة أن الوزارة تعير اهتماما بالغا إلى ملف المعتقلين، بتوجيهات مباشرة من الملك عبد الله الثاني، مضيفا: "كلهم إخواننا وأهلنا وأبناؤنا، ونحن نشعر معكم ونعرف المعاناة التي تعانونها".

وأشار الفايز الذي تحدث نيابة عن وزير الخارجية أيمن الصفدي المتواجد حاليا خارج البلاد، إلى أن الوزارة حققت نجاحات عديدة في ملف المعتقلين الأردنيين بالخارج، مشددا على أن مركز العمليات التابع لها يعمل 24 ساعة على مدار سبعة أيام في الأسبوع.

وقال: "نحن على استعداد لتقديم ليس فقط جهودنا بل فوق جهودنا.. هدفنا أن يعود المعتقلون في الخارج اليوم قبل الغد وأن يكونوا بين أهلهم".