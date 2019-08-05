الإعلان الدستوري ينتصر للمرأة ويمهد لتسليم البشير للمحكمة الدولية

بعد اسابيع من المفاوضات الشاقة والوساطات التي عملت على تذليل العقبات الى جانب الانقسامات والتباين في الاراء لدى كل خصم، وقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير" إعلانا دستوريا بالاحرف الاولى على أن يوقع رسميا في 17 أغسطس/آب الجاري.

ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو/ تموز الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري:

- تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفا وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.

- يشكل مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي ويكون العضو الحادي عشر مدنيا يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

- يرأس مجلس السيادة في 21 شهرا الأولى من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى الحرية والتغيير.

- أجهزة الحكم الانتقالي بثلاثة مستويات: مجلس السيادة وهو رأس الدولة ومجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا والمجلس التشريعي وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

- الفترة الانتقالية 39 شهرا يقود البلاد خلالها المجلس السيادي.

- إلغاء العمل بالدستور الموقع عام 2005، مع الإبقاء على المراسيم الصادرة من المجلس العسكري بعد الإطاحة بالبشير أي منذ 11 أبريل/ نيسان. عقد مؤتمر قومي لوضع دستور جديد للبلاد قبل نهاية الفترة الانتقالية.

- محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989.

- مجلس السيادة يختص بتعيين رئيس الوزراء والذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد تعيين حكام الأقاليم أو ولاة الولايات.

- المجلس التشريعي يتكون من 300 عضوا، تشكل قوى الحرية والتغيير 67 % منه، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40%، ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة.

- الأولوية خلال الفترة الانتقالية هي العمل على إتمام اتفاق السلام الشامل وإنهاء الحرب وإصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة.

- إلغاء كافة القوانين التي تميز ضد النساء.

- البدء في تنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

- حل المجلس العسكري الانتقالي بأدء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

- لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزارء أو المجلس التشريعي الانتقالي دون أخد الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.

حزب المؤتمر يبارك

وعلى الرغم من حالة التفاؤل أبدى البعض حذرهم من أن الوقت مازال مبكرا للغاية لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث في الفترة الانتقالية المطولة المطلوبة من أجل الإعداد للانتخابات بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي للبشير.

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وقد أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أنه “يبارك الاتفاق السياسي لأن الوثيقة الدستورية تؤسس لدولة مدنية”.

وأكمل الدقير، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له الاثنين، أن جهاز الأمن هو مسؤول فقط عن جمع المعلومات” ، مضيفا أنه من الضروري وضع ملاحظات الجبهة الثورية في الاعتبار.

وأوضح الدقير، أنه حريص على عملية السلام والحفاظ على المرحلة الانتقالية والتي ستبدأ فور الانتهاء من تشكيل هياكل الحكم”.

وأضاف الدقير، أنه “يجب هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية” ، مؤكدا أن البرنامج الانتقالي سيشمل كل قضايا المرحلة الانتقالية