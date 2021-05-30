أوامر اعتقال بحق "مشاهير سوشال ميديا" في السعودية

قالت قناة ”الإخبارية“ السعودية ان السلطات في المملكة تلاحق عددا من مشاهير مواقع التواصل ظهروا في مقاطع ”خادشة“ خلال ”حفل راقص“ ونشروها على حساباتهم الشخصية.
ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالخاصة أن ”الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من مشاهير السوشال ونشروها على حساباتهم“.
وأضافت القناة أن المقاطع أظهرت ”حضور عدد من الراقصات في الحفل“.
فيديو | مصادر لـ #الإخبارية: الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من "مشاهير السوشال" ونشروها على حساباتهم#نشرة_النهار pic.twitter.com/bDHOPTZmum— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2021
وأكدت ”تجاوز المشاركين في الحفل للعدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات وغياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية“.
وأثارت تلك المقاطع غضب النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالب عدد منهم بمحاسبة المشاركين في الحفل.
#انفلات_مشاهير_بالسعوديه— فايز المالكي (@fayez_malki) May 30, 2021
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وعبر المغردون عن استيائهم من إقامة هذا الحفل الذي رأوا فيه تعبيرا عن انفلات اخلاقي في الوقت الذي تفرض فيه السلطات السعودية اجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس "كورونا".
وأشار عدد من المغردين الى أن سبب أقامة الحفل هو توثيق حسابات عدد من المشاهير الشخصية على السوشال ميديا وقد أحضروا فرق نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة، فيما رجح البعض أن يكون الحفل لافتتاح أحد صالونات التجميل في الرياض.
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