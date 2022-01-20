أفادت مصادر عراقية، اليوم الخميس، بصدور أوامر بالقبض على 10 ضباط عراقيين بتهمة بيع أسلحة لجماعات مسلحة، كان قد سلمها التحالف الدولي للقوات العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن "الأسلحة التي بيعت تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى معدات عسكرية".

وفي الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، نشرت فضائية RT معلومات حول قضية ضابط عراقي "باع" أسلحة أهداها التحالف الدولي إلى القوات العراقية خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت مصادر عراقية آنذاك، إن "ضابطا في الجيش العراقي اعتقل خلال الأيام الماضية، بتهمة بيع أسلحة أهدتها قوات التحالف الدولي إلى القوات العراقية".

وأضافت، أن "الضابط يحمل رتبة رفيعة في قيادة القوات العراقية بالعاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "الأسلحة التي بيعت متوسطة وخفيفة".

ووفقا للمصادر، فإن "القضاء العراقي أصدر أوامر قبض أخرى بحق ضباط آخرين مشتركين بقضية البيع".