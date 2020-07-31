أوامر للجيش الاسرائيلي بقصف البنى التحتية بلبنان ردا على أي هجوم من حزب الله

عززت اسرائيل قواتها قرب الحدود اللبنانية، تحسبا لهجمات توعدت جماعة “حزب الله” اللبنانية بتنفيذها، ردا على مقتل أحد عناصرها مؤخرا في غارة جوية منسوبة لإسرائيل قرب العاصمة السورية دمشق.

قالت صحيفة إسرائيلية، الجمعة، إن “وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أوعز للجيش بقصف البنية التحتية اللبنانية، إذا أضر حزب الله بالجنود أو المدنيين الإسرائيليين”.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (لم تسمه)، إن غانتس أصدر تعليماته هذه خلال لقاء عُقد الخميس، بمشاركة رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ومسؤولين آخرين من هيئة الأركان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تعزيز قواته قرب الحدود اللبنانية، تحسبا لهجمات توعدت جماعة “حزب الله” اللبنانية بتنفيذها، ردا على مقتل أحد عناصرها في غارة جوية منسوبة لإسرائيل قرب العاصمة السورية دمشق، في 20 يوليو/ تموز الجاري.

وقالت الصحيفة إن “كوخافي عرض، خلال اللقاء، موقف الجيش الإسرائيلي بأنه يجب على إسرائيل تحميل حزب الله والحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجوم في المستقبل وعواقبه”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إحباط محاولة لـ”حزب الله” لتنفيذ هجوم عبر الحدود الإسرائيلية- اللبنانية.

وقال المصدر العسكري الإسرائيلي: “إذا حاول حزب الله تنفيذ هجوم آخر، فسيرى ردا غير عادي من الجيش الإسرائيلي ضد الجماعة ولبنان”.

وشدد على أن “الأيام القادمة ستكون حاسمة، الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى للهجوم وعلى استعداد لتنفيذ رد قاس”.

واعتبرت الصحيفة أن “تهديد إسرائيل القاطع بتحميل لبنان المسؤولية عن أي هجوم لحزب الله يهدف إلى إثارة ضغط على الجماعة في الداخل اللبناني”.

ورأت أن هذا يمثل “تحول جذري في السياسة؛ ففي جولات القتال السابقة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، تجنبت إسرائيل قصف البنية التحتية اللبنانية”.

وتابعت: “رغم أن الحكومة اللبنانية الحالية ضعيفة للغاية ويسيطر عليها حزب الله بفاعلية، إلا أن التوقعات في إسرائيل هي أن وباء فيروس كورونا والضائقة الاقتصادية الرهيبة في لبنان، بجانب الخوف من أن يكون الهجوم الإسرائيلي مدمرا، سيوفر الزخم للضغط الشديد على حزب الله لإلغاء هجوم آخر”.

