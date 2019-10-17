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أوباما يدعو الكنديين لإعادة انتخاب ترودو

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:44
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

دعا الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الكنديين إلى إعادة انتخاب رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو، في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجاري.

وقال أوباما في تغريدة على "تويتر": "كنت فخورا بالعمل مع جاستن ترودو كرئيس. إنه قائد مجتهد وفعال يهتم بقضايا مهمة مثل التغير المناخي. يحتاج العالم لقيادته وأفكاره التقدمية".

وقد عُرف عن أوباما امتناعه عن التصريحات السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير سنة 2017، وامتنع كذلك عن دعم أي من أعضاء الحزب الديمقراطي، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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