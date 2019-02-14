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بن سلطان: أوباما راوغ بشأن التدخل العسكري في سوريا بسبب مفاوضات النووي

بن سلطان: أوباما راوغ بشأن التدخل العسكري في سوريا بسبب مفاوضات النووي
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