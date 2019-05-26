أوجلان يدعو أنصاره لإنهاء إضرابهم المتواصل منذ 200 يوم

طالب الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المعتقل في تركيا أنصاره وبينهم نواب في البرلمان، بإنهاء إضرابهم عن الطعام الذي أعلنوه منذ 200 يوم تضامنا معه.

وقال أوجلان في بيان قرأه أحد محاميه في مؤتمر صحفي باسطنبول بعد أربعة أيام من زيارة المحامين له في السجن: "زملائي الذين ألزموا أنفسهم بالإضراب عن الطعام والصوم حتى الموت، أطلب منكم إنهاء احتجاجكم".

وكانت ليلى جوفين النائبة في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، قد بدأت إضرابا عن الطعام في نوفمبر الماضي مطالبة بإنهاء الحبس الانفرادي لأوجلان وتأمين زيارة عائلته ومحاميه له بانتظام.

يذكر أن أوجلان الذي زاره محاموه مطلع الشهر الجاري للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، هو مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، وهو محتجز في سجن بإحدى الجزر التركية منذ أن ألقت قوات خاصة تركية القبض عليه في كينيا عام 1999