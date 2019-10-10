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أوروبا ترفع الإمارات من قائمتها السوداء للملاذات الضريبية

منشور 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:49
ارشيف

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على رفع الإمارات وسويسرا من قائمتين وضعهما التكتل للدول التي تعمل كملاذات ضريبية، بحسب ما جاء في بيان الخميس.

وقرر الوزراء خلال اجتماع في لوكسمبورج إسقاط الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء التي تشمل الدول التي لم تتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الضريبية. 

وأزيلت جزر مارشال أيضا من تلك القائمة التي لا تزال تشمل تسع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمها جزر في المحيط الهادي ليس لها علاقة مالية تذكر مع التكتل.

ورفع الاتحاد الأوروبي سويسرا، شريكه الاقتصادي الكبير، من القائمة الرمادية التي تشمل الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية لجعلها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي. وذكر البيان أنها أوفت بالتزاماتها وبالتالي تم رفعها.
 


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